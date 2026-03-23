Municipales : quelles leçons pour 2027 ?

Au lendemain du second tour des municipales, l’heure est aux enseignements politiques. Le scrutin a été marqué par un retour du clivage droite/gauche avec une nette victoire des LR. Le RN a progressé localement en remportant 63 communes. Mais le parti ne réussit pas son pari : les candidats perdent dans les grandes villes comme à Toulon ou Marseille.... Du côté des macronistes, Édouard Philippe est réélu maire du Havre et pourra s'engager pour l'élection présidentielle en 2027. C'est d'ailleurs dans une campagne présidentielle que les partis politiques s'engagent maintenant. L'enjeu d'une union des gauches reste central et le choix d'une seule candidature, d'un côté pour le camp des macronistes et de l'autre pour les LR, va soulever de nombreuses difficultés. Les élections municipales serviront-elles de tremplin pour les partis politiques ? Peut-on vraiment tirer des leçons nationales de ces 34 874 scrutins locaux ? Que nous réserve la course présidentielle lancée dès hier par plusieurs candidats déclarés ? On en débat avec Christine LAVARDE, sénatrice LR des Hauts-de-Seine, Anna PIC, députée PS de la Manche, Claire LEJEUNE, députée LFI de l’Essonne, Aymeric DUROX, sénateur RN de la Seine-et-Marne, en duplex Xavier IACOVELLI, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine et vice-président du Sénat et aussi en duplex, Hubert VÉDRINE, ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin.

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