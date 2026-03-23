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Municipales : quelles leçons pour 2027 ?

Au lendemain du second tour des municipales, l’heure est aux enseignements politiques. Le scrutin a été marqué par un retour du clivage droite/gauche avec une nette victoire des LR. Le RN a progressé localement en remportant 63 communes. Mais le parti ne réussit pas son pari : les candidats perdent dans les grandes villes comme à Toulon ou Marseille....

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 23/03/2027

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