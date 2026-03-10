Municipales : quelles villes vont basculer ?

Un second tour des municipales aux résultats très incertains dans beaucoup de villes. À Paris, Emmanuel Grégoire se retrouve en difficulté dans une triangulaire où la présence de la candidate LFI Sophia Chikirou le désavantage face à sa concurrente LR Rachida Dati. À Bordeaux, Strasbourg, Grenoble et Lyon, les Écologistes sont aussi en danger et p... ourraient perdre la ville. A Nîmes, Limoges, Toulouse, Clermont, Avignon ou Nice, le suspens du 2nd tour est fort et ces villes pourraient changer de couleur politique. Les électeurs vont-ils valider dans les urnes les fusions d’entre-deux-tours entre LFI et les autres partis de gauche ? Vont-ils offrir Marseille au RN, et Toulouse aux Insoumis ? La participation sera-t-elle au rendez-vous pour ce second tour ? On en débat avec Astrid DE VILLAINES, journaliste et productrice de "L'Esprit public" sur France Culture et autrice de "Décrypter les institutions politiques" (Larousse), Adrien BROCHE, politologue, directeur des études politiques à l’institut Viavoice et auteur de “Portrait moderne de la gauche française” (L’Aube) et Rémi LEFEBVRE, professeur de science politique à l’Université de Lille - Sciences Po Lille et auteur “Faut-il désespérer de la gauche ?” (Textuel).

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