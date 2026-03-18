Municipales : qui sont les gagnants, qui sont les perdants ?

Au lendemain du second tour des municipales, la nouvelle bouscule le PS : Lionel Jospin est décédé. Si l'ancien Premier ministre socialiste incarnait la figure de la "gauche plurielle", il semble ne plus rien en rester en 2026 avec des gauches plus "irréconciliables" et les nombreuses défaites de leurs alliances d'entre-deux tours. Au lendemain des muni... cipales, 2026, l’heure est au bilan pour les partis. Les Insoumis remportent des mairies dans certaines banlieues, le RN réussit sa percée dans les petites et moyennes villes, le parti LR domine les élections avec près de 1300 maires dans toute la France et les socialistes ressortent de ces élections avec des victoires majeures comme à Paris, Lyon et Marseille. Tout le monde peut dire qu’il a gagné, et c'est ce qu'ont notamment déclaré chaque leader des familles politiques. Mais qui sont les réels gagnants et perdants de ces élections municipales ? On en parle avec Bérengère BONTE, journaliste politique, autrice de “Gabriel Attal, l’Ange exterminateur” (L’Archipel) et présentatrice du podcast “Dans l’Hémicycle”, Stewart CHAU, directeur d'études à l’institut Verian, Frédéric SAWICKI, professeur de science politique à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chercheur au Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS), auteur avec Igor Martinache de « La Fin des partis ? » (PUF) et en duplex, Alain RICHARD, ancien ministre de la Défense de Lionel Jospin et ancien sénateur du Val d’Oise.

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