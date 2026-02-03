Municipales : répétition générale avant 2027

Bien qu’elles soient locales, les élections municipales pourraient bien prendre cette fois une dimension nationale. Les différents partis voient dans ce scrutin une chance de jauger leurs perspectives pour 2027 et de tester de nouvelles alliances, ce que Jordan Bardella a parfaitement compris en s’adressant ce week-end aux électeurs LR. Ces municipale... s pourraient-elles servir de répétition générale avant la présidentielle¿? Quelles alliances se dessineront à droite et à gauche¿? Édouard Philippe, François Bayrou ou Rachida Dati pourraient-ils jouer leur avenir politique le 22 mars¿? On en parle avec : Adelaïde ZULFIKARPASIC, Directrice générale du pôle Société d’Ipsos BVA, autrice de « Réhumaniser la société de l’absence » (Éditions de l’Aube) ; Valérie LECASBLE, Éditorialiste politique au quotidien Lejournal.info et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des Assemblées, Auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob)

