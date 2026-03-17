Municipales : Retailleau sème le trouble chez LR

En refusant de trancher entre Éric Ciotti, candidat UDR allié du RN, et le maire sortant de Nice (Horizons) Christian Estrosi, Bruno Retailleau, a semé le trouble au sein de son parti. Si le président des LR dénonce surtout "une campagne délétère" à Nice et avoue ne se "retrouver ni d'un côté ni de l'autre", son absence de soutien au candidat de s... on parti face à l’extrême-droite crée la polémique. "Quelle indignité !" s'est offusqué Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France. L'ex Premier-ministre Michel Barnier et le président du Sénat, Gérard Larcher rappellent, eux, que le parti s'était engagé à soutenir Christian Estrosi. La déclaration de Retailleau survient également après un post sur X où il "salue" le retrait "sage et responsable" de Sarah Knafo, candidate (Reconquête !) pour la mairie de Paris. Rachida Dati qualifie de "geste fort" la décision de Knafo, en reconnaissant des "points de convergence" avec elle. La frontière entre la droite et l'extrême droite est-elle en train de disparaître ? Que souhaitent les électeurs conservateurs ? On en parle avec Lou FRITEL, journaliste chargée du suivi des droites à Paris Match, Laure SALVAING, directrice générale de l’institut de sondages Verian et Jean GARRIGUES, historien, président de la Commission internationale d’histoire des assemblées et auteur de « Les Avocats de la République : Ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob).

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