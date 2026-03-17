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Municipales : Retailleau sème le trouble chez LR

En refusant de trancher entre Éric Ciotti, candidat UDR allié du RN, et le maire sortant de Nice (Horizons) Christian Estrosi, Bruno Retailleau, a semé le trouble au sein de son parti. Si le président des LR dénonce surtout "une campagne délétère" à Nice et avoue ne se "retrouver ni d'un côté ni de l'autre", son absence de soutien au candidat de s...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

43mn

Disponibilité

Jusqu'au 19/03/2027

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