Nicolas Sarkozy : le choc de la prison

Ce jeudi 25 septembre, Nicolas Sarkozy a été condamné par le tribunal de Paris à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs, dans le cadre de l’affaire du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2007. Il devient ainsi le premier ancien président de la République à être bientôt incarcéré. Ses avocats dénoncent une j... ustice spéciale et lui maintient son innocence. Pourquoi une peine aussi sévère a-t-elle été prononcée ? Qu’est-ce qui justifie l’exécution provisoire de la peine, qui rend l’appel non suspensif et envoie l’ancien chef de l’Etat en Prison ? On en parle avec : Lou FRITEL, Reporter politique en charge du suivi des droites à Paris Match ; Carbon DE SEZE, Avocat, Membre du Conseil National des Barreaux et Responsable de la commission Droits de l'Homme du barreau de Paris et Evelyne Sire-Marin, Magistrate honoraire et vice-présidente de la Ligue des droits de l'Homme

