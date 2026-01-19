Nouvel ordre mondial : la Chine fragilisée ?

En s’en prenant au Venezuela et à l’Iran, deux pays qui fournissent du pétrole à la Chine, Donald Trump cherche à remodeler l’ordre mondial pour freiner l’influence chinoise. Pour l’instant, Pékin reste relativement silencieux face à ces attaques, mais le pays est-il pour autant affaibli¿? La hausse des droits de douane pourrait-elle finir p... ar jouer en faveur de l’économie chinoise¿? Le mépris des États-Unis envers l’ONU et le droit international pourrait-elle pousser Pékin à franchir le pas d’une offensive contre Taïwan¿? On en débat avec : Baptiste FALLEVOZ, Rédacteur en chef à France 24, ancien correspondant en Chine ; Valérie NIQUET, Spécialiste de l’Asie à la Fondation pour la Recherche stratégique (FRS), auteure de “La Chine en 100 questions ” chez Tallandier et Pascal ALLIZARD, sénateur LR du Calvados, Vice-Président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées

