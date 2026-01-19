Public Sénat
Nouvel ordre mondial : la Chine fragilisée ?

En s’en prenant au Venezuela et à l’Iran, deux pays qui fournissent du pétrole à la Chine, Donald Trump cherche à remodeler l’ordre mondial pour freiner l’influence chinoise. Pour l’instant, Pékin reste relativement silencieux face à ces attaques, mais le pays est-il pour autant affaibli¿? La hausse des droits de douane pourrait-elle finir p...

