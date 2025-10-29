Public Sénat
Otages français libérés : quelles contreparties pour l'Iran ?

Après 1 277 jours de détention en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris ont été libérés sous caution et ont quitté la prison le mardi 4 novembre. Accusés d’espionnage au profit des services de renseignement français et israélien, qu’ils ont toujours nié, ils attendent désormais leur libération définitive à l’ambassade de France. Pourquoi...

