Public Sénat
Le direct
Sens Public

Palestine : l'échec diplomatique de Netanyahu

Au lendemain du 7 octobre, le soutien occidental semblait indéfectible. Aujourd'hui, le rapport de force tend à s'inverser. Le Royaume Uni, le Canada, l’Australie, et la France reconnaissent l’Etat Palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU. Que change cette pression diplomatique ? Désormais isolé, quelles pourraient-être les mesures de rétors...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public