Palestine : l'échec diplomatique de Netanyahu

Au lendemain du 7 octobre, le soutien occidental semblait indéfectible. Aujourd'hui, le rapport de force tend à s'inverser. Le Royaume Uni, le Canada, l’Australie, et la France reconnaissent l’Etat Palestinien à l'Assemblée générale de l'ONU. Que change cette pression diplomatique ? Désormais isolé, quelles pourraient-être les mesures de rétors... ion de Netanyahu ? On en débat avec Alain DIECKHOFF, sociologue, directeur de recherche au centre de recherche international de Sciences Po, auteur de “Israël-Palestine, une guerre sans fin” chez Dunod; Gallagher FENWICK, Editorialiste de politique internationale à LCI, Ancien correspondant à Jérusalem et Amélie FEREY, Responsable du Laboratoire de recherche sur la défense à l’IFRI.

