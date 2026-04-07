Peut-on sortir de la spirale de la dette ?

La dette française a dépassé le seuil des 3 500 milliards d’euros. La France conserve tout de même sa note A+ délivrée par l'agence américaine Fitch Ratings. L'état des finances publiques se profile dans une perspective stable. Mais cette note ne prend pas en compte la nouvelle conjoncture économique provoquée par la guerre en Iran. Selon l’ins... titut Rexecode, la hausse des prix du carburant et des taux provoquée par le blocage du détroit d'Ormuz se traduirait par une charge de la dette française à 120 milliards d’euros en 2030. Comment notre dette s’est-elle creusée ? Où se place la France au niveau européen ? Comment sortir de cette spirale négative ? On en parle avec Jean-François HUSSON, sénateur LR de la Meurthe-et-Moselle (Grand Est), rapporteur général de la commission des finances, Clara LEONARD, docteure en économie et directrice générale de l’Institut Avant-Garde et Christine KERDELLANT, journaliste économique et écrivaine et autrice de “Prix Nobel, le prestige et l’imposture” aux éditions de l’Observatoire.

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