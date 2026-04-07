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Peut-on sortir de spirale de la dette ?

La dette française a dépassé le seuil des 3 500 milliards d’euros. La France conserve tout de même sa note A+ délivrée par l'agence américaine Fitch Ratings. L'état des finances publiques se profile dans une perspective stable. Mais cette note ne prend pas en compte la nouvelle conjoncture économique provoquée par la guerre en Iran. Selon l’ins...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 07/04/2027

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