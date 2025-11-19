Public Sénat
Pollution : peut-on encore boire l'eau du robinet ?

Depuis l'été, plusieurs communes des Ardennes et de la Meuse sont privées d'eau potable en raison de niveaux de pollution dépassant les normes. Cette contamination, causée par des polluants éternels suscite une inquiétude croissante...Est-ce un scandale d'Etat qui s'annonce ? Le phénomène pourrait-il toucher davantage de communes¿? Qui va payer pou...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/11/2026

