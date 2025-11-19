Pollution : peut-on encore boire l'eau du robinet ?

Depuis l'été, plusieurs communes des Ardennes et de la Meuse sont privées d'eau potable en raison de niveaux de pollution dépassant les normes. Cette contamination, causée par des polluants éternels suscite une inquiétude croissante...Est-ce un scandale d'Etat qui s'annonce ? Le phénomène pourrait-il toucher davantage de communes¿? Qui va payer pou... r filtrer notre eau du robinet ? On en débat avec : Florence BLATRIX-CONTAT, Sénatrice PS de l'Ain, Vice-présidente de la mission d'information "Gestion durable de l'eau", Autrice d'une proposition de loi de lutte contre les pollutions diffuses et pour la protection des captages en eaux potables ; Emma HAZIZA, Hydrologue, Spécialiste des enjeux du cycle de l'eau planétaire et de l'adaptation climatique et Frédéric DENHEZ, Journaliste spécialiste des questions d'environnement, Chroniqueur à Marianne.

