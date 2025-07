Pourquoi achète-t-on encore du gaz russe ?

Pourquoi la France et l’Europe continuent-elles d’acheter du gaz à la Russie de Vladimir Poutine ? Il y a trois semaines, l’Union européenne a pourtant annoncé sa volonté de mettre fin à cette dépendance énergétique. Mais avec quelles alternatives concrètes ? Comment remplacer le gaz russe ? Faut-il, comme le propose Bruno Retailleau, tout mis... er sur le nucléaire ? Et surtout, Vladimir Poutine aurait-il pu mener cette guerre depuis deux ans et demi sans les revenus générés par ses hydrocarbures ? Pour en débattre, Adina Revol, essayiste, professeure à Sciences Po Paris, ancienne porte-parole de la Commission européenne en France ; Nicolas Goldberg, expert au cabinet Colombus Consulting et responsable Énergie chez Terra Nova ; Christian Cambon, sénateur LR du Val-de-Marne, membre de la commission des affaires étrangères du Sénat et l’éditorialiste Tâm Tran Huy.

