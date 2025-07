Pourquoi Israël bombarde aussi la Syrie

En Syrie, dans la région druze de Soueïda, un cessez-le-feu a récemment été obtenu. Une trêve arrachée par la force, selon le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Mais pourquoi Israël est-elle intervenue au secours des Druzes de Syrie¿? Que révèlent ces violences sur les tensions entre les différentes communautés du pays¿? Le pouvoi... r du nouveau président Al Charah apparaît fragile : est-il dépassé par les milices islamistes qui l’ont pourtant soutenu pour accéder au pouvoir¿? Pour en parler, Guillaume Perrier, grand reporter au Point, Hala Kodmani, journaliste à Libération et spécialiste du Moyen-Orient, Antoine Basbous, politologue, associé chez Forward Global et directeur de l’Observatoire des pays arabes, et l’éditorialiste Tâm Tran Huy.

