Poutine : isolé, même en Russie ?

Vladimir Poutine perd en popularité à l'approche des élections législatives en Russie. La guerre en Ukraine, qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, met en difficulté l'économie russe et les blocages d'internet de plus en plus fréquents suscitent la colère de la société civile. Le Président russe ressort alors de vielles recettes de communicatio... n pour gonfler sa popularité. Est-il plus fragile qu’il n’y parait ? Pourquoi vient-il de renforcer les mesures de sécurité autour de lui ? Pourrait-il mettre fin à la guerre en Ukraine cet été ? On en parle avec Clémentine FAUCONNIER, politiste, maîtresse de conférences à l’Université de Haute-Alsace et autrice de “La Russie de Poutine du tournant autoritaire à la guerre” qui vient de paraître au Cavalier Bleu, Paul GOGO, journaliste et correspondant en Ukraine puis à Moscou et auteur de "Moscou Parano" (éditions du Rocher) et Julien VERCUEIL, professeur d’économie et vice-président de l’Institut national des langues et cultures orientales (INALCO).

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