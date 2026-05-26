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Poutine : isolé, même en Russie ?

Vladimir Poutine perd en popularité à l'approche des élections législatives en Russie. La guerre en Ukraine, qui dure maintenant depuis plus de 4 ans, met en difficulté l'économie russe et les blocages d'internet de plus en plus fréquents suscitent la colère de la société civile. Le Président russe ressort alors de vielles recettes de communicatio...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/05/2027

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