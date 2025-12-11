Poutine : la nostalgie de l'empire soviétique

Depuis plus de 25 ans à la tête de la Russie, Vladimir Poutine s’inspire régulièrement de l’histoire soviétique, notamment pour justifier l’invasion de l’Ukraine. Mais que souhaite réellement cet homme¿? Pourquoi a-t-il envahi l’Ukraine¿? Cherche-t-il à restaurer l’empire soviétique¿? Comment reste-t-il au pouvoir depuis si longtemps¿... ? Et quelle est l’ampleur de sa fortune¿? On en parle avec : Sabine DULLIN, Historienne spécialiste de l’histoire contemporaine de la Russie et de l'Union soviétique, Professeure à Sciences Po Paris ; Ksenia BOLCHAKOVA, Journaliste réalisatrice à Capa Presse, Autrice de "Un peuple qui marche au pas" (JC Lattès, 2023), Lauréate du Prix Albert-Londres 2022 catégorie "audiovisuel" avec sa co-autrice Alexandra Jousset et Mathilde PHILIP, Professeure de droit public, Experte sur les crimes internationaux, Autrice de “Peut-on juger Poutine” (Albin Michel, 2023)

