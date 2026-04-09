Présidentialite aigüe : c'est grave docteur ?

C’est une maladie bien française : la Présidentialite. Attention, elle est très contagieuse et se répand déjà parmi les politiques, les journalistes, et les milieux économiques. Pour faire son diagnostic, 4 journalistes européens sont les invités de Sens Public. Quels regards portent-ils sur la campagne présidentielle française qui démarre ? L'... extrême droite pourra-t-elle entrer à l'Élysée ? Édouard Philippe sera-t-il frappé de la malédiction du favori ? Le macronisme survivra-t-il en 2027 sans son fondateur ? On en parle avec Ana Navarro Pedro, journaliste correspondante pour la presse portugaise, CAROLIN LOHRENZ, journaliste franco-allemande et cheffe du service France pour Courrier International, DANIELE ZAPPALÀ, correspondant en France pour le quotidien italien Avvenire, enseignant en géopolitique et auteur de « Cuisines cousines. Dans la casserole du soft power européen » Éditions L’Harmattan et Richard Werly, éditorialiste international pour le média suisse Blick et auteur de « Le Bal des illusions : Ce que la France croit, ce que le monde voit », Éditions Grasset.

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