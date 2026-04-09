Public Sénat
Le direct
Sens Public

Présidentialite aigüe : c'est grave docteur ?

C’est une maladie bien française : la Présidentialite. Attention, elle est très contagieuse et se répand déjà parmi les politiques, les journalistes, et les milieux économiques. Pour faire son diagnostic, 4 journalistes européens sont les invités de Sens Public. Quels regards portent-ils sur la campagne présidentielle française qui démarre ? L'...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 09/04/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public