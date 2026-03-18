Présidentielle : à droite, la guerre ou l'union ?

La bataille pour la présidentielle ravive les divisions chez Les Républicains. David Lisnard a claqué la porte, Bruno Retailleau ne veut pas des primaires ouvertes aux partis du centre alors que le Président du Sénat, Gérard Larcher y est favorable. Mais les potentiels candidats pour l'élection présidentielle sont nombreux : Bruno Retailleau, David L... isnard, Xavier Bertrand et peut-être Laurent Wauquiez ou Gérard Darmanin, puis au centre Édouard Philippe et certainement Gabriel Attal et enfin Sarah Knafo à l'extrême droite. C’est un choix stratégique majeur qui se joue à l'approche de 2027. Que souhaitent les électeurs LR ? La droite va-t-elle s’arrimer au centre ou céder aux sirènes du RN ? On en débat avec Jean GARRIGUES, historien, président de la Commission internationale d’histoire des assemblées et auteur de « Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob), Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA et Carole BARJON, éditorialiste politique à la Revue politique et parlementaire.

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