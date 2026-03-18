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Présidentielle : à droite, la guerre ou l'union ?

La bataille pour la présidentielle ravive les divisions chez Les Républicains. David Lisnard a claqué la porte, Bruno Retailleau ne veut pas des primaires ouvertes aux partis du centre alors que le Président du Sénat, Gérard Larcher y est favorable. Mais les potentiels candidats pour l'élection présidentielle sont nombreux : Bruno Retailleau, David L...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 26/03/2027

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