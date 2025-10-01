Présidentielle anticipée : l'impatience des candidats

À la suite de la démission de Sébastien Lecornu ce lundi, de nombreuses voix politiques se sont élevées pour réclamer le départ anticipé d’Emmanuel Macron et la tenue d’une élection présidentielle. Ce matin, c'est Édouard Philippe, son ancien Premier ministre, qui l'a réclamée au chef de l'Etat. Emmanuel Macron doit-il quitter l’Élysée a... vant la fin de son mandat ? Ne faut-il pas arrêter de croire que la solution dépend forcément d’un changement de Premier ministre ? Si cette hypothèse reste incertaine à ce stade, comment un tel scrutin pourrait-il être organisé ? On en débat avec : Rachel GARRAT-VALCARCEL, Journaliste politique ; Vincent COURONNE, chercheur en droit, directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation juridique et Jean-Daniel LEVY, Directeur Délégué Toluna France.

