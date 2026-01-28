Public Sénat
Le direct
Sens Public

Présidentielle : l'horizon s'assombrit pour Marine Le Pen

Mardi 3 février, les juges ont requis contre Marine Le Pen une peine de cinq ans d’inéligibilité, sans exécution provisoire, dans l’affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du Front national. Si cette peine venait à être confirmée, elle mettrait un terme à ses ambitions présidentielles. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter en...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 04/02/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public