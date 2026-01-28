Présidentielle : l'horizon s'assombrit pour Marine Le Pen

Mardi 3 février, les juges ont requis contre Marine Le Pen une peine de cinq ans d’inéligibilité, sans exécution provisoire, dans l’affaire des assistants parlementaires des eurodéputés du Front national. Si cette peine venait à être confirmée, elle mettrait un terme à ses ambitions présidentielles. Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter en... 2027 ? Sa stratégie de défense sera-t-elle suffisante ? Le parti Lepéniste prépare-t-il déjà l’après-le Pen ? Jordan Bardella prendra-t-il le flambeau ? On en parle avec : Valérie GAS, Cheffe du service politique RFI ; Bertrand-Léo COMBRADE, Professeur de droit public à l'université de Poitiers, Responsable scientifique du pôle Droit constitutionnel chez Les Surligneurs et Nicolas BASTUCK, Rédacteur en chef "Droit et Justice" au Point, Dernier article : “Au procès en appel des assistants du FN, cinq ans d’inéligibilité requis contre Marine Le Pen"

