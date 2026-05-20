Présidentielle : Philippe et Mélenchon au coude à coude

Selon notre dernier sondage réalisé par Odoxa, Édouard Philippe, donné favori pour la présidentielle, chute dans les intentions de vote à la 3ème position. Relativement discret depuis sa victoire au Havre, le candidat Horizons perd son avance face à Gabriel Attal, son nouveau rival qui a déclaré sa candidature pour 2027 ce weekend. Selon l'étude, ... Jean-Luc Mélenchon menace désormais Édouard Philippe pour la qualification au second tour. Jordan Bardella s'impose quant à lui à la 1ère place. L'hypothèse d'un second tour Bardella/Mélenchon devient-elle crédible ? Ce baromètre va-t-il servir d'électrochoc pour que le reste de la gauche s'unisse derrière un seul candidat ? Jean-Luc Mélenchon arrivera-t-il à séduire pour de bon l'électorat de gauche ? On en débat avec Céline BRACQ, co-fondatrice et directrice générale de l'Institut de sondages Odoxa, Pascal PERRINEAU, professeur des Universités à Sciences Po Paris et auteur avec Anne Muxel de "Inventaire des peurs françaises. La société à l'aune d'un sentiment" (Odile Jacob) et Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne.

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