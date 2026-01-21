Présidentielle : quel avenir politique pour Marine Le Pen ?

Jugée en appel dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Rassemblement national, Marine Le Pen voit son avenir politique suspendu à cette décision prévue en juin. Pourrait-elle voir ses ambitions présidentielles s’effondrer, et ainsi toute sa carrière politique ? Retour ce soir sur le parcours politique de Marine Le Pen, dans les p... as de son père, puis l’émancipation du RN et la dédiabolisation. On en débat avec : Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence, Chroniqueuse à l’Express, rédactrice de l'article “Et si Viktor Orban tombait ? Le scénario qui pourrait bouleverser l'Europe”, 6 janvier 2026) ; Abel MESTRE, Chef adjoint du service politique du Monde et Pascal PERINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob)

