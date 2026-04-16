Présidentielle : qui ne veut pas être candidat ?

Selon notre sondage Odoxa-Mascaret, 70% des Français pensent que la campagne présidentielle a déjà commencé et 73% souhaitent l’organisation de primaires pour désigner les candidats. Le second enseignement du baromètre est que la popularité des favoris pour l'élection présidentielle évolue déjà. Si Jordan Bardella domine toujours le classement... , il chute de 3 points. Le maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko fait son entrée parmi les personnalités politiques et se place à égalité avec Jean-Luc Mélenchon. De leur côté, Gabriel Attal et Bruno Retailleau enregistrent leur meilleure percée et se rapprochent d’Édouard Philippe. On en parle avec Rachel GARRAT-VALCARCEL, journaliste politique et autrice de la newsletter “Blocs et partis”, Pascal PERRINEAU, professeur des Universités à Sciences Po Paris et co-auteur avec Anne Muxel de “ Inventaire des peurs françaises. La société à l’aune d’un sentiment” (Odile Jacob) et Gaël SLIMAN, président et co-fondateur d’Odoxa.

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