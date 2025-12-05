Présidentielle : un populiste peut-il s'imposer ?

Viktor Orbán, Beppe Grillo, Eric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon… Ces hommes illustrent la montée des mouvements populistes en Europe, dynamique qui gagne également du terrain en France. Comment ces mouvements s’implantent-ils ? Comment définir le populisme et qui sont ses acteurs ? Pourquoi sont-ils aussi nombreux en France ? Comment tirent-il... s parti des crises économiques et des transformations de la société pour exploiter nos peurs ? On en débat avec : Marc LAZAR, Professeur émérite à Sciences Po, auteur de “Pour l'amour du peuple - Histoire du Populisme en France, XIX-XXIe siècle” chez Gallimard ; Vincent MARTIGNY, Politiste, professeur à l’université Côte d’Azur et à l’Ecole Polytechnique, auteur de “Les temps nouveaux. En finir avec la nostalgie des Trente Glorieuses” paru au Seuil et Nonna MAYER, Directrice de recherche émérite au CNRS, Auteure de “Ces français qui votent Le Pen” paru chez Flammarion, Co-autrice de “French Democracy In Distress” qui vient de paraître chez Palgrave Macmillan

