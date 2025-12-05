Public Sénat
Prison française : la machine à récidive

En France, 63 % des détenus récidivent dans les cinq ans suivant leur sortie de prison...un chiffre qui interroge directement l’efficacité de notre système de réinsertion. Comment réduire la récidive¿? Que peut-on apprendre des politiques pénales de nos voisins européens¿? Est-ce avant tout une question de moyens ou de philosophie de notre appro...

Société

Thomas Hugues

37mn

Jusqu'au 10/12/2026

