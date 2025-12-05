Prison française : la machine à récidive

En France, 63 % des détenus récidivent dans les cinq ans suivant leur sortie de prison...un chiffre qui interroge directement l’efficacité de notre système de réinsertion. Comment réduire la récidive¿? Que peut-on apprendre des politiques pénales de nos voisins européens¿? Est-ce avant tout une question de moyens ou de philosophie de notre appro... che pénale¿? On en débat avec : Vincent BRENGARTH, Avocat au barreau de Paris en droit pénal ; Dominique VERIEN, Sénatrice centriste de l’Yonne, Présidente de la délégation aux droits des femmes, Co-autrice d'un rapport sur l'exécution des peines et Jean-Baptiste JUILLARD, Agrégé et docteur en philosophie, Enseignant à Sorbonne-Université, Spécialiste des questions liées à la violence politique

