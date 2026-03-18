Prix de l'énergie : le gouvernement dans l'impasse

Alors que la guerre en Iran s'éternise, les prix de l'essence grimpent toujours et risquent de plonger la France dans un "choc pétrolier", pour reprendre les termes du ministre de l’économie. Roland Lescure est ensuite revenu sur sa déclaration en estimant que la France « est mieux préparée » et « moins exposée » que ses « voisins européens ou... que les pays asiatiques » par la conjoncture actuelle dans le détroit d’Ormuz. À ce stade, le gouvernement a annoncé des mesures de soutien pour les pêcheurs et les transporteurs. Mais pour les acteurs de ces secteurs, ces mesures sont insuffisantes. De retour au Parlement, les députés et sénateurs critiquent également les mesures gouvernementales. Marine Le Pen accuse l'exécutif d'être un "profiteur de crise" avec la hausse du rendement des taxes sur le carburant. Le Rassemblement national demande une baisse des taxes et La France insoumise souhaite, quant à elle, un blocage des prix. Le Premier Ministre, Sébastien Lecornu leur ferme la porte, en expliquant n'avoir aucune marge de manœuvre budgétaire. Peut-on parler d'un nouveau choc pétrolier ? La situation actuelle est-elle comparable à celle de 1973 ou 1979 ? Que font nos voisins européens ? On en débat avec Isabelle THIS SAINT-JEAN, économiste et professeure à l’Université Sorbonne Paris Nord, Frédéric SCHAEFFER, chef du service France des Echos et Thomas GRJEBINE, économiste au CEPII (Centre d’études prospectives et d'informations internationales) et responsable du programme “Macroéconomie et finance internationales”.

Voir plus