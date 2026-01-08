Public Sénat
Le direct
Sens Public

Procès en appel : Marine le Pen peut-elle sauver son avenir politique ?

L’ex-présidente du Rassemblement national comparaît en appel à Paris à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 février, après sa condamnation dans l’affaire des assistants parlementaires européens pour détournement présumé de fonds publics. Quelle stratégie de défense adoptera-t-elle¿? Les magistrats pourront-ils travailler sereinement¿? Le par...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 13/01/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public