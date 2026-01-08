Procès en appel : Marine le Pen peut-elle sauver son avenir politique ?

L’ex-présidente du Rassemblement national comparaît en appel à Paris à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 12 février, après sa condamnation dans l’affaire des assistants parlementaires européens pour détournement présumé de fonds publics. Quelle stratégie de défense adoptera-t-elle¿? Les magistrats pourront-ils travailler sereinement¿? Le par... ti lepéniste se prépare-t-il à l’après-Le Pen¿? On en parle avec : Lauriane CLEMENT, Journaliste politique au journal La Croix; Pascal PERRINEAU, Professeur émérite des universités à Sciences Po, Auteur de “Le goût de la politique : Un observateur passionné de la Ve République” (Odile Jacob) et John-Christopher ROLLAND, Maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre, Co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan)

