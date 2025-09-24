Procès Sarkozy : la justice menacée

À la suite de la condamnation de Nicolas Sarkozy, les attaques à l’encontre des institutions judiciaires se sont multipliées. L'ancien Président de la République et ses soutiens remettent en cause le rôle des juges, qu’ils accusent de violer l’Etat de droit. Faut-il revoir les règles de l'exécution provisoire ? Les juges sont-ils majoritaireme... nt de gauche ? Les personnalités politiques qui s’en prennent aux juges mettent-elles en danger notre démocratie ? On en débat avec : Magali LAFOURCADE, Magistrate, Secrétaire générale de de la CNCDH (Commission nationale consultative des Droits de l’Homme), Autrice de “Démasculiniser la justice” aux éditions Les Petits Matins; Noëlle LENOIR, Avocate, Membre honoraire du Conseil constitutionnel, Ancienne Ministre ; Richard WERLY, Correspondant France/Europe pour le média suisse Blick et Olivier PACCAUD, Sénateur LR de l’Oise

