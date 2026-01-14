Prostitution : faut-il rouvrir les maisons closes ?

Début décembre, le Rassemblement national a proposé de rouvrir les maisons closes à l'image de ses voisins belges, relançant ainsi le débat sur le statut des travailleur.euses du sexe. Les maisons closes permettraient-elles de mieux protéger et traiter les prostituées ? Ne risquerait-on pas au contraire de légaliser l’exploitation et la domination... des femmes¿? La loi française qui pénalise les clients des prostituées est-elle appliquée de manière efficace¿? On en débat avec : Daniel BORRILLO, Professeur de droit à l’Université Paris-Nanterre, chercheur au sein du think tank Génération libre, Co-Auteur du rapport “Faire entrer le travail sexuel dans le droit commun” paru en 2023 ; Amar PROTESTA, Travailleuse du sexe, Membre du STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) ; Céline PIQUES, Porte-parole de l’association “Osez le Féminisme !” et Claire QUIDET, Porte-Parole du Mouvement du Nid

