Prostitution : faut-il rouvrir les maisons closes ?

Début décembre, le Rassemblement national a proposé de rouvrir les maisons closes à l'image de ses voisins belges, relançant ainsi le débat sur le statut des travailleur.euses du sexe. Les maisons closes permettraient-elles de mieux protéger et traiter les prostituées ? Ne risquerait-on pas au contraire de légaliser l’exploitation et la domination...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/01/2027

