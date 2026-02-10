Protoxyde d'azote : une drogue à interdire d'urgence

Le protoxyde d'azote attire de plus en plus de jeunes en raison de ses effets psychoactifs, pourtant ce gaz n'a rien d'hilarant...Entre paraplégie et déclin cognitif, ce gaz met en danger la santé de ceux qui l'utilisent mais pas uniquement, car il profite aux mafias et détruit des vies, notamment sur les routes. Peut-on interdire le protoxyde d'azote ? ... Quels sont ses dangers ? Est-il détectable en cas de contrôle routier ? On en parle avec : Lise ABOU-MANSOUR, Journaliste Santé et société à 20 Minutes ; Guillaume GRZYCH, Président du réseau Protoside, Maître de Conférences des Universités, Praticien Hospitalier au CHU de Lille et Professeur Laurent KARILA, Psychiatre et addictologue, auteur des podcast Addiktion et Psychik

