Public Sénat
Le direct
Sens Public

Protoxyde d'azote : une drogue à interdire d'urgence

Le protoxyde d'azote attire de plus en plus de jeunes en raison de ses effets psychoactifs, pourtant ce gaz n'a rien d'hilarant...Entre paraplégie et déclin cognitif, ce gaz met en danger la santé de ceux qui l'utilisent mais pas uniquement, car il profite aux mafias et détruit des vies, notamment sur les routes. Peut-on interdire le protoxyde d'azote ? ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/02/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public