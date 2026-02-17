Recherche scientifique : pourquoi la France décroche

Alors que Philippe Aghion, lauréat du Prix Nobel de l'économie tire la sonnette d'alarme sur les investissements français, où en est le niveau de notre recherche ? L'hexagone annonce un objectif de 3% du budget de l'Etat consacré à l'enseignement supérieur et la recherche...un financement qui ne rattrapera pas le retard de la France, devancée par la ... Chine qui délivre le plus de brevets dans le monde. Quel avenir pour la recherche dans l'intelligence artificielle en France ? La France pourra-t-elle combler son retard et devenir une terre d'accueil pour les chercheurs étrangers ? On en parle avec : Françoise COMBES, Astrophysicienne à l’Observatoire de Paris, Présidente de l’Académie des sciences, Autrice de “Genre et science” (Odile Jacob), David ROS, Sénateur PS de l’Essonne, Physicien et professeur des universités, Chef de file des socialistes pour la recherche, Secrétaire national du PS au numérique et à l’IA et Thibault CANTAT, Directeur général délégué à la science à l’Agence nationale de la recherche.

