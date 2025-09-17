Reconnaissance de la Palestine : et après ?

Lundi 22 septembre, depuis la tribune des Nations unies à New York, le président français Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance de l’État de Palestine, aux côtés d'autres pays. Désormais 157 pays reconnaissent l'Etat de Palestine. Une déclaration qui marque un tournant diplomatique, mais comment aller au-delà du symbole ? Les pays arabes r... ussiront-ils à mettre le Hamas à l’écart ? On en parle ce soir avec : Mathilde PHILIP, Professeure de droit public, Experte sur les crimes internationaux; Agnès LEVALLOIS, Présidente de l’Institut de recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient, Autrice de “Le livre noir de Gaza” au Seuil et Clothilde MRAFFKO, Journaliste à Mediapart, Spécialiste du Proche-Orient, Vous avez contribué à l’ouvrage collectif “Ce que la Palestine apporte au Monde” (Seuil)

