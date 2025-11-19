Réforme des retraites : le 49.3 pour sauver la suspension ?

C’est une semaine cruciale pour l’avenir du budget de la Sécurité sociale et de la réforme des retraites... Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale sera examiné mardi en deuxième lecture à l’Assemblée nationale. En amont, Sébastien Lecornu reçoit les différents partis politiques, à commencer par les socialistes. Un compromis... est-il encore possible ? Le recours au 49.3 permettrait-il de débloquer la situation politique ? Le PS ne semble plus fermé à cette hypothèse. On en parle avec : Sophie COIGNARD, Journaliste au Point, Autrice de “Arbres en danger : Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel); Thibaud MULIER, Constitutionnaliste, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris Nanterre et Jean GARRIGUES, Historien, Président de la commission internationale d’Histoire des assemblées, Auteur de “Les Avocats de la République, ceux qui l’ont construite, ceux qui la défendent » (Odile Jacob)

