Rentrée politique : le chaos, saison 2

Le sort de la guerre en Ukraine était au cœur des discussions aujourd’hui. À Paris, Emmanuel Macron a reçu le secrétaire d’État américain Mark Rubio, aux côtés d’émissaires ukrainiens, allemands et britanniques. Donald Trump a-t-il encore besoin du soutien européen pour espérer une issue diplomatique¿? Ou commence-t-il à se désintéresse... r d’un conflit qui ne lui offre ni victoire rapide, ni bénéfice politique immédiat¿? Pendant ce temps, l’armée russe prépare-t-elle une nouvelle offensive de printemps¿? Et surtout, quels moyens reste-t-il à l’Ukraine pour y faire face¿? Pour en parler, le Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur D’un monde à l’autre (Robert Laffont), Patricia Allemonière, grand reporter spécialiste des relations internationales, autrice d'Au cœur du chaos (Arthaud), et Jérôme Viala-Gaudefroy, docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris, auteur de Les mots de Trump (Dalloz).

