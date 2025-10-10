Samuel Paty : 5 ans après, les profs mieux protégés ?

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, a été décapité par un terroriste islamiste, dix jours après avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. Ce drame a profondément marqué la société française et encore aujourd'hui, le sort de Samuel Paty résonne ... encore. Cinq ans après, qui porte haut la laïcité ? Comment les professeurs sont-ils formés et protégés ? Peut-on encore enseigner la liberté d'expression en France ? Et comment ce sujet est-il récupéré par les partis politiques extrémistes ? On en parle avec : Valérie IGOUNET, Historienne, Directrice adjointe de Conspiracy Watch, autrice avec Gaëlle Paty et Guy Le Besnerais de "Samuel Paty, un procès pour l'avenir" chez Flammarion ; Christine GUIMONNET, Professeure d'histoire-géographie au lycée Camille-Pissarro à Pontoise (Val-d'Oise) et Porte-parole de l'Association des professeurs d'histoire-géographie et Pierre OUZOULIAS, Vice-Président du Sénat, Sénateur communiste des Hauts-de-Seine, Historien et archéologue, Membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport

