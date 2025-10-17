Sanctions contre la Russie : peut-on gagner la guerre économique ?

Plus de trois ans après l’invasion de l’Ukraine, où en est l’économie russe ? Alors que les États-Unis et l’Union européenne durcissent leurs sanctions, le Kremlin doit désormais trouver comment maintenir son économie et poursuivre son effort de guerre. Quel impact ont eu les mesures prises par Trump ? Les pressions européennes ont-elles vrai... ment affaibli Moscou ? L’Union européenne parviendra-t-elle à s’accorder sur une position commune ? On en parle avec : Marie JEGO, Journaliste spécialiste de la Russie pour Le Monde, ancienne correspondante à Moscou ; Sylvie MATELLY, Économiste, Directrice de l’Institut Jacques Delors et Tatiana KASTOUÉVA-JEAN, Directrice du Centre Russie/Eurasie de l'Institut Français des Relations Internationales

