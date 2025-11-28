Santé mentale des jeunes : les chiffres qui alarment

L'intégrale du 27 novembre 2025
Sens Public
Alors que la santé mentale a été choisie comme grande cause nationale pour l'année 2025, 25% des 15-29 ans souffrent de dépression. Y-a-t-il plus de jeunes dépressifs depuis la crise Covid ? Quelles sont les causes de cette maladie générationnelle ? Que faire lorsqu'on se retrouve en situation de détresse psychologique ? On en parle avec : Helno EYR... IEY, Président du Groupe des Organisations étudiantes et des mouvements de jeunesse au CESE, Rapporteur de l'avis "Santé mentale et bien-être des enfants et des jeunes : un enjeu de société"; Laure DARCOS, Sénatrice Les Indépendants (LIRT) de l'Essonne et Antoine PELISSOLO, Professeur de psychiatrie, Chef de service au CHU Henri-Mondor à Créteil.
L'intégrale du 27 novembre 2025
Sens Public
Ukraine : plan de paix ou capitulation ?
Sens Public
L'intégrale du 26 novembre 2025
Sens Public
Documentaire
Découvrez
Sens Public
Croissance, innovation : quelles solutions pour sortir la France de l'impasse ?