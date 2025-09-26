Public Sénat
Sécu, chômage, retraite: la France peut-elle encore sauver son modèle social ?

Avec une dette sociale qui continue de se creuser, la Cour des comptes multiplie les alertes et appelle à des mesures fortes. Retraites, sécurité sociale, assurance chômage, comment sauver notre modèle social ? La France a-t-elle encore les moyens ? On en débat avec : Aline LECLERC, Reporter au service Economie du Monde ; Dominique MEDA, Professeur...

Société

Thomas Hugues

39mn

Jusqu'au 30/09/2026

