Sécu, chômage, retraite: la France peut-elle encore sauver son modèle social ?

Avec une dette sociale qui continue de se creuser, la Cour des comptes multiplie les alertes et appelle à des mesures fortes. Retraites, sécurité sociale, assurance chômage, comment sauver notre modèle social ? La France a-t-elle encore les moyens ? On en débat avec : Aline LECLERC, Reporter au service Economie du Monde ; Dominique MEDA, Professeur... e de sociologie à l’université Paris Dauphine, Spécialiste du travail et des politiques sociales, Autrice de « Une Société désirable » (Flammarion), Co-autrice avec Alain Lefebvre en 2006 de « Faut-il brûler le modèle social français ? » (Seuil) et Erwan LE NOAN, Membre du conseil scientifique de la Fondapol, Chroniqueur à L’Opinion, Auteur de “L’obsession égalitaire”

Voir plus