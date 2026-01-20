Sécurité : que peuvent vraiment les maires ?

A moins de deux mois du 1er tour, la sécurité s’impose comme la première préoccupation des Français pour les municipales. De nombreux candidats multiplient les promesses autour du narcotrafic, de l’armement ou encore du renforcement des effectifs des polices municipales. Pourtant, dans les faits, les maires disposent de marges de manœuvre limitées... en matière de sécurité. Faut-il armer la police municipale ? Lui donner plus de pouvoir ? Ou investir au contraire sur la prévention ? On en débat avec : Driss AÏT YOUSSEF, Docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité ; Nicolas NORDMAN, Adjoint à la Maire de Paris en charge de la prévention, de l'aide aux victimes, de la sécurité et de la police municipale, Conseiller de Paris du XIXe arrondissement, Auteur de “La Gauche et la Sécurité” paru aux éditions de l’Aube et Alexandre TOUZET, Maire LR de Saint-Yon (Essonne), Vice-président du département de l'Essonne en charge de la sécurité

