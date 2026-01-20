Public Sénat
Sécurité : que peuvent vraiment les maires ?

A moins de deux mois du 1er tour, la sécurité s’impose comme la première préoccupation des Français pour les municipales. De nombreux candidats multiplient les promesses autour du narcotrafic, de l’armement ou encore du renforcement des effectifs des polices municipales. Pourtant, dans les faits, les maires disposent de marges de manœuvre limitées...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/01/2027

