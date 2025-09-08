Public Sénat
Semaine sociale : Comment Macron peut-il répondre à la colère ?

La chute du gouvernement Bayrou ne se joue pas seulement à Matignon, car derrière la crise politique, ce sont de nombreux textes essentiels qui se retrouvent brutalement suspendus… Que vont devenir les réformes et projets de loi qui devaient être examinés à partir du 22 septembre¿? À l’Assemblée, certains craignent déjà que les débats ne repr...

Société

Thomas Hugues

42mn

Jusqu'au 08/09/2026

Sens Public