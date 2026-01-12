Sens Public du 10 février 2026

Un an et demi après la dissolution, 22% seulement des Français ont confiance en la politique, selon une étude du Cevipof réalisée par OpinionWay. Est-ce un point de non-retour ? Faut-il craindre une abstention massive lors des prochains scrutins ? Comment renouer le lien avec les citoyens ? Quelles institutions trouvent encore grâce aux yeux des u... sagers ? Les municipales peuvent-elles redonner espoir aux français ? On en parle avec : Bruno CAUTRES, Chercheur CNRS au CEVIPOF, Enseignant à Sciences Po, Auteur avec Virginie Martin “Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des série” (Le Cerf) + La 17e vague du baromètre du Cevipof de la confiance politique; Virginie RIVA, Journaliste à Contexte en charge du suivi de l’exécutif et Vincent COURONNE, Chercheur en droit, Directeur du média Les Surligneurs, qui lutte contre la désinformation politique En deuxième partie, Sens public s'intéresse aux maires face au narcotrafic. À la mi-janvier, la maire d’Échirolles, Amandine Demore, découvre sa voiture incendiée, un acte volontaire qu’elle attribue à son engagement contre le narcotrafic. À quelques semaines des élections municipales, son cas est loin d’être isolé. Partout en France, des élus rapportent menaces, pressions, tentatives d’intimidation, voire propositions de corruption liées au trafic de drogue. Y-a-t-il des cas avérés de corruption des élus ? Quels sont les pouvoirs des maires pour faire face aux dealers ? Comment sortir les jeunes de l’économie parallèle liée au trafic ? Faut-il revenir sur l’excuse de minorité ? On en débat avec : Etienne BLANC, Sénateur LR du Rhône et rapporteur de la commission d’enquête parlementaire sur le narcotrafic en 2024; Brice SOCCOL, Politologue, Essayiste, Co-auteur avec Frédéric Dabi de “L’écharpe et les tempêtes” (L’Aube) et Marie JAUFFRET-ROUSTIDE, Sociologue et politiste, Directrice de recherche à l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale)

