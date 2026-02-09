Sens Public du 10 mars 2026

La guerre contre l’Iran est-elle bientôt terminée ? c’est ce qu’a affirmé ce lundi Donald Trump lors d'une conférence de presse en Floride. Le président américain s'est également vanté des succès des opérations militaires en cours au Moyen-Orient. Mais le flou demeure entre désengagement et intensification des frappes sur l’Iran. Car, dan... s le même temps, Pete Hegseth, secrétaire d’État américain à la guerre a promis que « Ce mardi serait le jour le plus intense de frappes sur l’Iran » avec « le plus grand nombre d’avions de combat, de bombardiers, de frappes ». Si le discours de Donald Trump a rassuré les marchés, notamment autour du pétrole, la guerre commence à peser lourd sur les consommateurs américains. Quelle sera la conséquence de la guerre sur les élections de mi-mandat ? Donald Trump se prépare-t-il à une sortie du conflit ? Comment peut-il faire ? À quel point les capacités militaires iraniennes sont-elles affaiblies ? On en débat avec Patricia ALLÉMONIÈRE, grand reporter spécialiste des relations internationales et autrice de "Géopolitique du Sahel" (PUF), Philip GOLUB, professeur de relations internationales à l’Université américaine de Paris et auteur de “Une autre histoire de la puissance américaine” (Le Seuil) et Antoine BASBOUS, politologue, associé chez Forward Global et directeur de l’Observatoire des pays arabes. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux insoumis dans le cadre des élections municipales. À cinq jours du premier tour des élections municipales, les Insoumis ont investi pleinement ces élections à la différence de 2020. 2026 représente une échéance cruciale pour LFI avant la présidentielle. Mais, l'enjeu reste celui des alliances pour le 2nd tour, face aux potentielles victoires de la droite et de l'extrême droite. Si certaines listes sont communes avec le PS et LFI au premier tour, nombreux sont les obstacles qui pourraient empêcher les alliances entre les deux partis politiques : la mort de Quentin Deranque, les liens ou les soutiens de certains candidats aux mouvements antifascistes et surtout les propos qualifiés d’antisémites sur Epstein ou Glucksman de Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, LFI doit réussir à mobiliser les quartiers populaires qui sont habituellement abstentionnistes pour les municipales. Quelles villes sont potentiellement gagnables par LFI ? Des alliances entre le PS et LFI seront-elles possibles ? Jean-Luc Mélenchon fera-t-il perdre la gauche ? On en parle avec Pablo PILLAUD-VIVIEN, rédacteur en chef de la revue Regards, Bruno CAUTRÈS, chercheur CNRS au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po et auteur avec Virginie Martin “Jeux de pouvoir. Quand les politologues regardent des série” (Le Cerf) et Christelle CRAPLET, directrice Opinion chez IPSOS-BVA.

