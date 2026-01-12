Sens Public du 11 février 2026

Public Sénat
Après Jack Lang et sa fille, c’est désormais le diplomate français du Quai d’Orsay, Fabrice Aidan, qui se retrouve au cœur de l’affaire Epstein. En 2013, le FBI l’avait déjà visé pour consultation d’images pédopornographiques. Le diplomate était rentré à Paris, sans être visiblement sanctionné. Jusqu’où ce scandale ira-t-il ? À que...

