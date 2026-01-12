Sens Public du 11 février 2026

Après Jack Lang et sa fille, c’est désormais le diplomate français du Quai d’Orsay, Fabrice Aidan, qui se retrouve au cœur de l’affaire Epstein. En 2013, le FBI l’avait déjà visé pour consultation d’images pédopornographiques. Le diplomate était rentré à Paris, sans être visiblement sanctionné. Jusqu’où ce scandale ira-t-il ? À que... l point creuse-t-il le fossé entre le peuple et les élites ? Comment est-il instrumentalisé par les complotistes ? On en débat avec : Magali LAFOURCADE, Magistrate, Présidente de l’Institut français des droits et des libertés, Autrice de “Démasculiniser la Justice” (Les Petits Matins) ; Catherine FIESCHI, Politologue, Chercheuse associée au centre Robert Schuman de l’Institut universitaire européen de Florence, Chroniqueuse à l’Express et Philip TURLE, Journaliste britannique, Chroniqueur international à France 24 En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au protoxyde d'azote? Le protoxyde d'azote attire de plus en plus de jeunes en raison de ses effets psychoactifs, pourtant ce gaz n'a rien d'hilarant...Entre paraplégie et déclin cognitif, ce gaz met en danger la santé de ceux qui l’utilisent mais pas uniquement, car il profite aux mafias et détruit des vies, notamment sur les routes. Peut-on interdire le protoxyde d'azote ? Quels sont ses dangers ? Est-il détectable en cas de contrôle routier ? On en parle avec : Lise ABOU-MANSOUR, Journaliste Santé et société à 20 Minutes ; Guillaume GRZYCH, Président du réseau Protoside, Maître de Conférences des Universités, Praticien Hospitalier au CHU de Lille et Professeur Laurent KARILA, Psychiatre et addictologue, auteur des podcast Addiktion et Psychik

Voir plus