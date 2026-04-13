Sens Public du 11 mai 2026

Face à ses rivaux déjà engagés dans la course pour la présidentielle de 2027, Édouard Phlippe, candidat depuis septembre 2024, donne enfin un coup d’accélérateur à sa campagne. Dimanche 10 mai, le maire du Havre a tenu un meeting à Reims où il a détaillé sa stratégie devant près de 500 cadres de son parti Horizons. Il y a défendu une majori... té réunissant la droite et le centre en excluant explicitement l'extrême droite. Si Edouard Philippe préfère prendre son temps, Bruno Retailleau et Gabriel Attal n'adoptent eux pas la même stratégie et multiplient les rencontres et prises de parole. Quand Édouard Philippe va-t-il dévoiler ce programme massif qu’il promet depuis des mois ? Peut-il réussir l’alliance de la droite et du centre ? Reste-t-il le candidat favori des Français pour battre le Rassemblement National ? On en débat avec Franck MOREL, secrétaire national d’Horizons sur le travail et l’emploi, ancien conseiller social d’Édouard Philippe à Matignon, conseiller municipal de Neuilly, expert à l’Institut Montaigne, avocat associé chez Flichy Grangé et auteur avec Bertrand Martinot de “Le travail est la solution” (Hermann), Laure SALVAING, directrice générale de l’institut de sondages Verian et Bérengère BONTE, journaliste politique, présentatrice du podcast “Dans l’Hémicycle” et autrice de “Le Sioux, les faces cachés d’Édouard Philippe” aux éditions de l’Archipel. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse aux féminicides. La France fait face à une recrudescence des féminicides. Ces 9 derniers jours, on compte 6 nouveaux meurtres. Emmanuel Macron s'était pourtant engagé dès 2017dans la lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes. Depuis, la France a mis en place plusieurs mesures : bracelets antirapprochement, numéro national de téléphone dédié aux victimes ou encore une aide financière universelle. Malgré ces mesures, les chiffres des féminicides ne diminuent pas. Pourquoi la France n’arrive pas à suivre l’exemple de l’Espagne qui a fait baisser d’un tiers le nombre de féminicides ? Pourquoi les peines plus lourdes, les téléphones grand danger et les bracelets antirapprochement ne suffisent pas ? Faut-il inscrire le féminicide dans le Code pénal ? On en parle avec Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne, présidente de la délégation aux droits des femmes, Denis SALAS, magistrat, président de l’Association Française pour l’Histoire de la Justice et auteur de “Le déni du viol : Essai de justice narrative” (Michalon) et de “Robert Badinter : Une passion pour la liberté” (2026, Michalon) et Christelle TARAUD, historienne, directrice de l’ouvrage « Féminicides, une histoire mondiale » (La Découverte).

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