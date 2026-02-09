Public Sénat
Le direct
Sens Public

Sens Public du 11 mars 2026

Le 1er tour des municipales approche mais aussi l’élection présidentielle prévue en 2027. Cette proximité inédite entre ces deux scrutins va-t-elle peser sur les municipales ? Les électeurs vont-ils voter pour des enjeux strictement locaux ? Par ailleurs, à quel point le contexte international va-t-il peser dimanche dans les urnes ? En effet, les m...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public