Sens Public du 11 mars 2026

Le 1er tour des municipales approche mais aussi l’élection présidentielle prévue en 2027. Cette proximité inédite entre ces deux scrutins va-t-elle peser sur les municipales ? Les électeurs vont-ils voter pour des enjeux strictement locaux ? Par ailleurs, à quel point le contexte international va-t-il peser dimanche dans les urnes ? En effet, les m... dias nationaux ont balayé les municipales depuis 12 jours avec la guerre au Proche Orient. L'enjeu principal est donc d’abord celui de la participation. 2020, l'année covid avait été marquée par un fort taux d'abstention. Le nombre élevé de listes uniques en 2026 pourrait aggraver la situation, en plus d'un affaiblissement du pluralisme politique local. La participation va-t-elle retrouver les niveaux de 2014 ? Pourrons-nous vraiment tirer des leçons en vue de la présidentielle ? On en débat avec Lucile SCHMID, présidente du think tank “La Fabrique Écologique” et autrice de “Urgence politique, nécessité écologique” (PUF), Martial FOUCAULT, professeur à Sciences Po, directeur de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM), auteur de « Le casse-tête démocratique. L’avenir des communes françaises » (L’Aube) et Sophie COIGNARD, journaliste au Point et autrice de “Arbres en danger - Enquête sur un carnage végétal” (Trédaniel). En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au camp macroniste dans le cadre des municipales. À quatre jours du premier tour des élections municipales, les candidats macronistes sont mis en difficulté. Que ce soit sous le nom de Renaissance, Horizons ou MoDEM, l'étiquette du camp présidentiel pèse lourd pour ces municipales. Le maire sortant du Havre, Édouard Philippe, est fragilisé face à son adversaire communiste Jean-Paul Lecoq donné gagnant selon un récent sondage. A Paris, l'ancienne ministre de la Culture, Rachida Dati se dispute les voix de la droite avec Pierre-Yves Bournazel (Horizons) en plus de ses autres concurrents. La stratégie du camp macroniste est minimale pour ces municipales. Peu de têtes de listes ont été désignées, et les alliances sont nombreuses avec la droite. Pourquoi le parti Renaissance a-t-il choisi de présenter beaucoup moins de candidats qu’en 2020 ? Comment le "ni RN, ni LFI" sera-t-il mis en œuvre entre les deux tours ? Quelles villes pourraient être gagnables par les macronistes ? On en parle avec Bérengère BONTE, journaliste politique, autrice de “Gabriel Attal, l’Ange exterminateur” (L’Archipel), “Le Sioux” (L’Archipel) et présentatrice du podcast “Dans l’Hémicycle” (8e épisode cette semaine : “Étiquetage politique : comment se fabrique le nuancier ?”), John-Christopher ROLLAND, constitutionnaliste, maître de conférences à l’Université Paris-Nanterre et co-auteur de "Standard contre standards. Réflexions sur une catégorie juridique en droit public" (L'Harmattan) et Stéphane ZUMSTEEG, directeur du département politique et opinion à l’institut de sondages Ipsos-BVA.

