Sens Public du 12 février 2026

Après trois ans de blocages politiques et de débats tendus, le Premier ministre Sébastien Lecornu a publié jeudi 11 février la Programmation pluriannuelle de l’énergie. Développement du nucléaire, coup de frein limité sur les énergies renouvelables, le gouvernement mise sur un plan de relance très « en même temps ». Du RN aux Républicains en... passant par les écologistes et les Insoumis, la colère monte et, avec, les menaces de censure.. On en débat avec : André MERLIN, Président d’honneur et fondateur de Réseau de Transport d'Électricité (RTE) et ancien président du Conseil international des grands réseaux électriques (Cigre) ; Bastien CUQ, Responsable Energie au Réseau Action Climat et Frédéric DENHEZ, Journaliste spécialiste des questions d’environnement, Chroniqueur à Marianne En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au venezuela. Un peu plus d’un mois après la capture du président Nicolás Maduro, la présidente par intérim, Delcy Rodriguez, annonce une amnistie et la fermeture de la pire prison du pays, sous la pression de Donald Trump. Dans le même temps, le ministre américain de l’Énergie, Chris Wright, s'est accordé avec Delcy Rodriguez sur une augmentation de la production de pétrole vénézuélien. Que cherchait Donald Trump en enlevant Maduro sur son propre territoire ? Qui dirige le Vénézuéla aujourd’hui ? Qui a la main sur le pétrole ? On en parle avec : Saraï SUAREZ, Journaliste indépendante vénézuélienne, Presse écrite dans la Gran Aldea ; Giovanna DE MAIO, Chercheuse associée à la George Washington University, Enseignante de politique étrangère américaine à Sciences Po Paris et Béligh NABLI, Professeur des universités, Auteur de “L’Etat de droit” (Que sais-je ?)

