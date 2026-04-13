Sens Public du 12 mai 2026

Face à l'hantavirus, le gouvernement a choisi une réponse sanitaire stricte et une communication large. La ministre de la Santé et des experts ont tenu, aujourd'hui 12 mai, une conférence de presse pour rassurer les Français. Selon les experts, il n'y a "pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus" en France. Mais les mots et les image... s renvoient à la crise Covid et l'inquiétude des Français grandit. On répond à vos questions grâce à nos experts. On vous répond avec Christine ROUZIOUX, professeure émérite de virologie, membre de l'Académie nationale de médecine et de l'Académie nationale de pharmacie, Élisabeth DOINEAU, sénatrice centriste de la Mayenne, rapporteure générale de la commission des affaires sociales et Frédéric BIZARD, professeur d’économie à l’ESCP, président de l’Institut de Santé et auteur de « Les itinérants de la santé » Ed. Michalon. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse à Jordan Bardella et Marine Le Pen. Officiellement, entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, il n’y a pas plus qu’une feuille de papier à cigarette. Mais les divergences entre eux existent et apparaissent petit à petit au fil de leurs prises de paroles respectives. Sur le plan économique, Jordan Bardella joue la carte libérale, pro entreprise et croissance, alors que Marine Le Pen reste sur ses fondamentaux étatistes et interventionnistes. Elle est également favorable à une taxe sur les superprofits alors que son poulain y est opposé. Ces différences posent la question de l'émergence de divisions au sein même du parti RN. Le parti lepéniste peut-il devenir bardelliste ? Feront-ils vraiment campagne commune si c’est Jordan Bardella qui est candidat ? Quelles sont les points communs et les différences entre les deux leaders du RN ? On en débat avec Lauriane CLÉMENT, journaliste politique en charge de l’extrême-droite à La Croix, Hubert COUDURIER, directeur de l’information du Télégramme, auteur de “Le mystère Marine Le Pen” (Plon), Erwan LECŒUR, sociologue, spécialiste de l'extrême-droite et a co-dirigé les numéros 5 et 6 de la revue Propos consacrés à l’extrême-droite, intitulés “Écologie ou barbarie” et parus aux Petits Matins.

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