Sens Public du 12 mars 2026

À trois jours du premier tour des élections municipales, retour sur les enjeux de ce scrutin. La campagne s’est déroulée dans un contexte tendu. La guerre au Moyen-Orient, les désinformations et les invectives entre les différents candidats ont été des éléments perturbateurs. Les municipales 2026 ont aussi été marquées par le nombre élevé de... listes uniques : 68 % des communes sont concernées, ce qui risque de démobiliser les électeurs ce dimanche 15 mars 2026. La mort de Quentin Deranque, le 14 février 2026, a provoqué un réel séisme politique, aggravant la fracture entre les gauches. L'extrême droite, qui a progressé lors des dernières élections législatives, souhaite, quant à elle, profiter de ces divisions. Paris, Lyon et Marseille remportées par des coalitions de gauche en 2020, vont-elles basculer à droite, ou à l’extrême-droite ? La participation sera-t-elle au rendez-vous ? L’actualité internationale aura-t-elle un impact sur le vote dimanche ? On en débat avec Laure SALVAING, directrice générale de l’institut de sondages Verian, Benjamin MOREL, constitutionnaliste et auteur de “Nos communes : un avenir civique à réinventer” (L’Aube) et Pierre DUQUESNE, journaliste à Contexte. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au conflit en Iran. Au 13ème jour de la guerre au Moyen-Orient, la guerre ne semble pas s'arrêter. Donald Trump n'annonce pas encore la fin des frappes aériennes et Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien, promet une guerre longue et demande à ses alliés dans la région de continuer le combat. Il a également appelé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, alors que les prix du pétrole flambent en dépassant de nouveau les 100 dollars. Du côté du Liban, Israël a encore frappé Beyrouth après un attaque "conjointe" du Hezbollah et de l'Iran et menace de "prendre des territoires" si le gouvernement libanais n'agit pas contre la milice armée. Dès le début du conflit, les civils n'ont pas été épargnés. L'enquête du Pentagone a reconnu la responsabilité des États-Unis dans le bombardement du 28 février de l'école primaire de Minab, qui avait provoqué la mort de 175 personnes selon les autorités iraniennes. Les Iraniens tentent toujours de survivre aux bombes. Selon le Haut-Commissariat des réfugiés, on compterait plus de 3 millions de déplacés en Iran depuis le début de la guerre. Combien de temps durera encore cette guerre ? Donald Trump a-t-il sous-estimé le régime des mollahs ? On en parle avec Guillaume ANCEL, ancien officier et auteur de “Petites leçons sur la guerre. Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre” (Autrement), Julie CONNAN, cheffe adjointe du service Monde à la Croix et Adel BAKAWAN, directeur de l’Institut Européen pour les Études sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (EISMENA) et auteur de “La décomposition du Moyen-Orient : Trois ruptures qui ont fait basculer l’histoire” paru chez Tallandier.

Voir plus