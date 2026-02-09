Public Sénat
Le direct
Sens Public

Sens Public du 12 mars 2026

À trois jours du premier tour des élections municipales, retour sur les enjeux de ce scrutin. La campagne s’est déroulée dans un contexte tendu. La guerre au Moyen-Orient, les désinformations et les invectives entre les différents candidats ont été des éléments perturbateurs. Les municipales 2026 ont aussi été marquées par le nombre élevé de...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/03/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique