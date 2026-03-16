Sens Public du 13 avril 2026

Avec la défaite de Viktor Orbán aux élections législatives en Hongrie au profit de son opposant Péter Magyar, c'est la fin de 16 années de pouvoir et de glissement continu vers un régime autoritaire et anti-européen. Les conséquences sont nombreuses en Europe. Les partis nationalistes et populistes perdent un soutien politique, de son côté la Russ... ie perd elle un allié stratégique. Jusque-là la Hongrie était hostile à l'idée d'une aide financière pour l'Ukraine. 90 milliards d’euros de prêt à l’Ukraine étaient en effet bloqués par Viktor Orbán. Que va décider de faire le nouveau Premier Ministre conservateur Péter Magyar ? Peut-il restaurer l'État de droit déjà abîmé depuis plusieurs années ? Comment expliquer une telle victoire écrasante ? On en parle avec Arthur KENIGSBERG, président et co-fondateur du think tank Euro Créative, spécialiste de l’Europe centrale et auteur de “L’Europe de l’Est n’existe pas” (Eyrolles), Richard WERLY, correspondant France/Europe du média suisse Blick et auteur de “Cette Amérique qui nous déteste” (Nevicata) et Pascale JOANNIN, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Pour la deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse au plaider-coupable. La réforme de la justice criminelle, portée par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, est examinée cette semaine par le Sénat. Le projet de loi prévoit notamment une nouvelle procédure de plaider-coupable. Si l'accusé reconnaît intégralement les faits, le temps entre l'instruction et le procès est diminué, tout comme l'audience qui se déroulerait sans témoins ni experts appelés à la barre. Sa peine pourrait être réduite aux deux tiers. L'objectif est de raccourcir les délais de jugement et ainsi de désengorger les tribunaux. La situation française est en effet critique : 6 000 dossiers criminels sont en attente de jugement et l'année 2026 verra très certainement des accusés libérés avant qu'ils ne soient jugés. Face à cette réforme, la profession est divisée. Des avocats plaident pour une évolution du fonctionnement de la justice tandis que d'autres alertent sur une potentielle atteinte aux droits de la défense et des victimes. Le Conseil national des barreaux appelle à des journées "justice morte". Le plaider-coupable met-il en danger les droits des victimes comme l’affirment certains avocats qui parlent d’une dérive américaine ? Cette mesure est-elle la réponse adaptée à la crise que subit la justice française ? Comment fonctionnent les systèmes judiciaires de nos voisins européens ? On en débat avec Louis DEGOS, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, Dominique VÉRIEN, sénatrice centriste de l’Yonne et co-rapporteure du texte sur le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes et Béatrice BRUGÈRE, secrétaire nationale du syndicat Unité Magistrats FO.

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