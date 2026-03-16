Sens Public du 14 avril 2026

Après une rencontre avec les syndicats représentatifs, Sébastien Lecornu renonce à légiférer sur le travail le 1er mai. Il promet néanmoins de revenir sur le sujet en 2027. Les fédérations de fleuristes et boulangers sont en colère, ils souhaitaient plus de souplesse concernant ce jour férié. En 2025, une proposition de loi avait été déposée ... par des sénateurs centristes, afin d'autoriser le travail de salariés le 1er mai dans des commerces de bouche de proximité et des établissements culturels. Les syndicats refusent de toucher à la seule journée payée et chômée. Nicolas Dufourcq, patron de Bpifrance conteste et rappelle que la France fait partie des pays européens qui travaillent le moins nombre d'heures à plein temps. La France doit-elle travailler plus pour rester compétitive ? Pourquoi le symbole du 1er mai est-il toujours aussi fort ? Que dit cette séquence de la faiblesse politique de Sébastien Lecornu ? On en débat avec Annick BILLON, sénatrice centriste de la Vendée, à l’origine de la proposition de loi, déposée en 2025, visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, Frédéric BOCCARA, économiste et co-fondateur des économistes atterrés et Rémi Bourguignon, professeur à l’université Paris Est-Créteil et directeur scientifique de la Chaire Transformation et Régulation de la Relation de Travail. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à la guerre en Ukraine. Au mois de mars 2026, la Russie n'a pas gagné de territoires en Ukraine. Une première depuis 2 ans et demi. Alors que la trêve de Pâques a été violée par les deux parties, les forces ukrainiennes ont réalisé un nombre record de frappes. Les infrastructures pétrolières et gazières russes ont notamment été visées. Selon les calculs de Reuters, au moins 40% des capacités d'exportation de pétrole brut de la Russie ont été stoppées, ce qui a aussi un impact direct sur les prix mondiaux. La résistance actuelle de l'armée ukrainienne s'explique notamment par son expertise en drones, expertise revendue aux pays du golfe pour combattre les missiles iraniens Shahed, déjà utilisés par l'armée russe sur le front. Du côté de l'Union européenne, la victoire du nouveau Premier ministre hongrois Péter Magyar peut rebattre les cartes. Vlodimir Zelensky espère recevoir le prêt européen de 90 milliards d'euros, jusque-là bloqué par Viktor Orbán. Pourquoi l'armée russe ne progresse plus ? Quelle est la stratégie militaire de l'armée ukrainienne ? Comment est-elle devenue experte en drones ? On en parle avec Marie JÉGO, journaliste spécialiste de la Russie au Monde et ancienne correspondante à Moscou, Vera GRANTSEVA, enseignante à Sciences Po Paris, spécialiste de la Russie et Mickaël VALLET, sénateur PS de la Charente-Maritime et membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

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